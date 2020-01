PS5 : Son logo est l'image jeu vidéo la plus aimée de l'histoire sur Instagram

Alors que certains joueurs espéraient, sans qu'aucun indice ou indication n'aille dans ce sens au préalable, que le CES 2020 serait le théâtre d'annonces importantes au sujet de la PS5, Sony s'est en fait contenté de dévoiler le logo de sa nouvelle console. Si ce n'est pas grand, il apparaît que le constructeur japonais a réussi son coup de communication.

À en croire l'outil d'analyse des données d'utilisation des réseaux sociaux Popsters, le logo officiel de la PlayStation 5 posté plus tôt cette semaine par Sony sur le compte Instagram officiel de PlayStation, est l'image liée aux jeux vidéo la plus populaire de l'histoire de la filiale de Facebook.

Voir cette publication sur Instagram Welcome to 2020. #PS5 Une publication partagée par PlayStation (@playstation) le 6 Janv. 2020 à 5 :12 PST

En moins de 48 heures, le logo de la nouvelle console de Sony a reçu plus de cinq millions de "likes," ce qui lui permet de dépasser largement l'annonce du crossover Avengers-Fortnite en avril 2019. Cette dernière, avec ses 2,7 millions de "likes," était la précédente détentrice du record avec 2,7 millions de "likes."

À titre de comparaison, le post de Xbox dévoilant la Xbox Series X est actuellement juste en dessous de la barre du million de "likes." De son côté, Fortnite est une marque extrêmement populaire sur Instagram, avec 150 posts ayant reçu plus d'un million de "likes" à titre individuel.

À noter que ces statistiques ne tiennent compte que des comptes officiels de jeux ou de sociétés du jeu vidéo. Les vidéos ou les publications effectuées par des influenceurs ne sont pas comptabilisés dans cette statistiques. Comme le rapporte le site VGC, les vidéos sont généralement plus populaires (Fortnite a par exemple posté plusieurs vidéos qui ont obtenu plus de cinq millions de "likes").

Pour info, le compte Instagram de PlayStation, avec ses 22,2 millions d'abonnés, fait partie des 200 comptes les plus suivis de ce réseau social. Les autres constructeurs sont loin derrière. En effet, le compte PlayStation a plus du double d'abonnés que Xbox (9,9 millions) et près de quatre fois plus d'abonnés que Nintendo (6 millions). Précisons au passage que ces statistiques concernent les comptes globaux des différents constructeurs et ne tiennent pas compte des chiffres réalisés par les comptes des différents territoires.

Que vous a inspiré la présentation du logo de la PS5 ? Avez-vous été déçus que Sony ne montre que ça ? Avez-vous "liké" le logo de la PS5 sur Instagram ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.