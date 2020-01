The Surge 2 : L'extension The Kraken prend date en vidéo

Le très bon action-RPG de Deck 13 édité par Focus Home Interactive va très bientôt contenter tous ceux qui en auraient déjà fait le tour. D'ici quelques jours, de nouvelles aventures au petit goût de (Billy la) banlieue vous attendent.

The Surge 2 : The Kraken sortira sur PS4, Xbox One et PC le 16 janvier prochain. Cette extension nous emmènera au-delà de la cité de Jericho, sur un porte-avion massif, le VBS Krakow.

Il s'agit d'un bâtiment militaire qui n'en a pas l'allure, et pour cause : il a été réaménagé pour ressembler à une banlieue américaine très années 80 dans laquelle les plus fortunés ont l'occasion de s'installer. Comme vous vous en doutez, rien ne s'est passé comme prévu et votre quête vous mènera à trouver la vérité derrière la présence de nombreuses unité mécaniques hostiles.

Plusieurs heures de jeu sont annoncées, avec des combats face à de nouvelles menaces dont un boss gigantesque aux mécaniques inédites, ainsi que des tas d'armes, protections et implants. Inclus dans le Season Pass et l'édition Premium, elle aussi prévue pour le 16 janvier, The Surge 2 : The Kraken propose aussi son petit teaser, ci-dessus, pour vous mettre dans l'ambiance.