Frictional Games (Amnesia et SOMA) tease son prochain jeu

Le studio Fricional Games spécialiste du jeu d'horreur est en train de faire du teasing sur son site officiel. D'heure en heure, quelque chose s'approche de l'écran jusqu'à la révélation.

À voir aussi : Detention : Le jeu d'horreur taïwanais adapté au cinéma, première bande-annonce

Penumbra, Amnesia, SOMA... Beaucoup de titres finissant avec un "a" et surtout une ribambelle de jeux d'horreur tous plus malsains et angoissants les uns que les autres. On se rappellera tous de l'effroyable homme cochon de Amnesia: A Machine for Pigs.

Et croyez-moi qu'avoir un homme-porc qui vous pourchasse en pleine nuit dans le brouillard ça n'a rien de rassurant. Les amateurs d'horreur attendent donc avec impatience le prochain jeu du studio qui se tease tranquillement sur ce lien.

On peut y voir quelque chose de blanc approcher sur un fond noir. Et ça semble grossir de jour en jour. S'agit-il d'une nouvelle licence ? Ou d'une suite a l'un des succès du studio comme Amnesia ou SOMA ?

Réponse bientôt.