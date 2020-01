Nintendo Switch : Devil May Cry 3 aura un petit truc en plus

Dans un peu plus d'un mois, l'une des meilleures aventures du fils de Sparda fera irruption sur Nintendo Switch. Et Capcom l'a rappelé sur l'Internet moderne, par le biais d'un de ses producteurs qui se permet un léger teasing au passage.

Passant par le compte Twitter officiel de Devil May Cry, Matt Walker a réalisé l'une de ces vidéos en mode autoportrait vertical dont le monde raffole, tant elles donnent une impression de proximité. Il y rappelle l'arrivée le mois prochain de Devil May Cry 3 : Special Edition, un portage avec... du bonus.

A SSSpecial mini developer update on #DevilMayCry 3 Special Edition for #NintendoSwitch from producer Matt Walker (@retrootoko) pic.twitter.com/FgqY38swgn - Devil May Cry (@DevilMayCry) January 7, 2020

Nous savons que ce jeu a une place très spéciale pour les fans, et nous souhaitions montrer notre reconnaissance. Je crois que l'on peut dire que nous sommes quelques peu motivés à l'idée d'ajouter un petit truc supplémentaire que vous, nous pensons, allez vraiment apprécier. Alors voici les dates à entourer sur votre calendrier pour avoir plus d'infos : le 16 janvier, le 30 janvier et le 13 février.

L'accent mis sur le terme "motivés" laisse penser aux fans que cet extra sera en lien avec le personnage de Vergil. En effet, introduit dans cet épisode, le frère de Dante a plusieurs répliques impliquant le concept de motivation. Après, il peut simplement s'agir d'un clin d'oeil. Mais alors que nous réserve Capcom ?

Premier élément de réponse la semaine prochaine. Au fait, des amiibo et une présence dans Super Smash Bros. Ultimate, c'est envisageable ou pas ?

Devil May Cry 3 : Special Edition arrive le 20 février sur Nintendo Switch.