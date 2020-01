Une console "Switch-like" pour jouer aux cartouches Super Nintendo et Mega Drive

Les consoles permettant de jouer sur les écrans actuels à des consoles rétro ont le vent en poupe en ce moment. Pour réussir à sortir du lot, chacune de ces machines doit avoir une spécificité qui lui est propre. Après les RetroN et les différentes consoles d'Analogue, ou sa propre Retro Champ, My Arcade rentre à nouveau dans la danse avec sa Super Retro Champ.

My Arcade a profité du CES 2020 pour présenter à la presse sa Super Retro Champ. Derrière ce nom se cache une console mi-salon mi-portable qui a pour particularité de permettre à jouer à des cartouches Super Nintendo et Mega Drive. Commercialisée plus tard cette année au prix de 110 dollars (environ 100 euros), la Super Retro Champ pourra, à l'instar de la Nintendo Switch, être utilisée de trois manières différentes.

La première correspond à l'utilisation d'une console portable classique. La deuxième correspond au mode table. C'est à dire qu'il sera possible de poser la machine sur une table et jouer dessus seul ou à deux à l'aide de manettes externes (sans fil). La troisième utilisation revient à faire de la Super Retro Champ une console de salon traditionnelle en la branchant à une télévision via un câble HDMI. Pour ce qui est de l'utilisation en mode portable, il est ici question d'une batterie permettant de jouer cinq heures.

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas si la Super Retro Champ reproduit le modèle des très qualitatives consoles d'Analogue en exploitant un système d'émulation hardware via des puces FPGA (qui donnent aux cartouches l'impression d'être utilisées sur leur console d'origine), ou si, à l'instar des machines comme les RetroN, il est question du dump de la cartouche branchée dans la machine pour ensuite utiliser un émulateur pour faire tourner la rom ainsi obtenue. Le prix de vente de la machine pousse à penser que la seconde solution est celle utilisée ici.

My Arcade a en tout cas indiqué que sa machine ne permet pas d'insérer de carte mémoire et qu'elle ne dispose pas de mémoire interne ou de port USB. Il faudra donc disposer des cartouches originales pour jouer sur Super Retro Champ. Des photos de la machine sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Que vous inspire la Super Retro Champ ? Une telle machine pourrait-elle vous intéresser ? Son prix vous paraît-il attractif ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.