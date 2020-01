League of Legends : L'arrivée de Sett et un rééquilibrage avec la prochaine mise à jour 10.1

Les notes de la mise à jour 10.1 ont été dévoilées : elle apportera un rééquilibrage, le nouveau champion Sett, des skins et un rééquilibrage de Teamfight Tactics pour League of Legends.

À deux jours du lancement de la prochaine saison compétitive, les notes de la prochaine mise à jour ont enfin donné des nouvelles sur le prochain champion : Sett, qui arrivera avec ce patch. Il ne fera pas partie du début de la saison compétitive, puisqu'il ne sera pas directement jouable dans les parties classées.

La mise à jour 10.1 apportera six nouveaux skins : Mecha Kingdoms Jax, Garen et son édition Prestige, Leona et Draven, ainsi que Freljord Sylas.

Sett arrivera plus tard que les autres changements : il sera disponible sur le jeu le 14 janvier prochain, alors que les nouveaux skins arriveront le jour du lancement de la saison 10.

Voici les changements d'équilibrage :

Nerf d'Aphelios (mobilité, PV, dégâts de zone de l'ultime)

Nerf d'Aurelion Sol (dégâts du passif)

Buff d'Azir (ultime)

Buff de Corki (dégâts de l'ultime en fin de partie), Jayce (dégâts de son A/Q)

Buff de Kalista (stats de base selon les niveaux)

Léger nerf de Kassadin (mobilité)

Nerf de Mordekaiser (passif), léger de Zyra (ralentissement du E)

Buff de Nami (son E renforce les attaques mais aussi les compétences)

Buff important de Sejuani (PV, passif, E), Shyvana

Rééquilibrage conséquent de Sylas (plus viable en fin de partie, moins au début)

Les items de support ont été également renforcés pour pousser les joueurs à plus se concentrer sur leur rôle utilitaire. Quelques runes ont aussi été rééquilibrées.

Pour ce qui est de Teamfight Tactics, elle apportera Leona et Karma, ainsi que l'origine lunaire. De nouvelles Légendes (Entomite, Rocki et Pic-toc) arriveront aussi en fin de semaine, très populaires pour les joueurs de TFT, mais aussi pour les férus d'ARAM. De nombreux items seront aussi ajoutés, refondus et rééquilibrés dans cette mise à jour conséquente. Toute la liste se trouve à cette adresse.

La saison 10 débutera ce vendredi 10 janvier avec les nouveaux dragons élémentaires et bien d'autres changements !