CES 2020 : Big O, un PC qui intègre aussi au choix une PS4 ou une Xbox One

Le CES 2020 est aussi l'occasion de découvrir des produits étranges tel que le Big O de chez Origin qui est une tour PC classique qui a la particularité de pouvoir embarquer une PS4 ou une Xbox One.

À voir aussi : CES 2020 : Asus montre les Laptop Gaming Zephyrus G14 et G15 avec led sur capot

Le constructeur nord-américain Origin a dévoilé son PC de l'étrange pour le moins massif. Et pour cause il permet d'intégrer une PS4 Pro ou une Xbox One X dans un boitier de PC (une tour). Le but est de proposer un moyen de jouer de manière ultime là où il n'est plus nécessaire de faire un choix. Gain de place, gain de temps, etc. Evidemment la tour est énorme mais vous n'avez plus qu'un seul espace jeu chez vous.

Coté console les équipes de chez Origin démontent la PS4 et la Xbox One pour y mettre les composants dans la tour comme c'est le cas avec les composants PC. Du coté du PC par contre, libre à vous de prendre la configuration de votre choix (Intel i9 ou Ryzen 9, GeForce RTX, etc).

La face arrière du PC propose quant à elle une double ration non pas de frites, mais de connectiques afin de pouvoir utiliser le PC et la console en même temps. Avec possibilité de brancher un moniteur ou une TV. Les deux sont autonomes et il est bien évidemment possible d'avoir le PC en marche et la console éteinte et vice-versa.

La vidéo ci-dessus vous donnera un aperçu de ce système assez novateur ainsi que les images à travers notre galerie.