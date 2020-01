TimeSplitters Rewind : Le remake donne de ses nouvelles, et la route est encore longue

Chose promise, chose due : contrairement aux grands de ce monde, le remake de la série TimeSplitters développé par une équipe de fans depuis 2012 nous avait donné rendez-vous pour un petit point sur son avancée.

Et ce sont près de quinze minutes de vidéo qui viendront satisfaire les appétits forcément féroces des joueurs espérant un retour en grâce de la licence de feu Free Radical. Mais ceux qui guettent l'avancée du titanesque chantier depuis ses débuts savent bien qu'il faut faire preuve d'une grande prudence...

L'équipe de TimeSplitters Rewind a donc réorganisé ses priorités suite à quelques recrutements récents, avec l'arrivée de trois game designers, un character artist et un environment artist, qui s'accompagnent malheureusement de quelques départs, notamment des game desginers ayant le plus d'expérience au sein de l'équipe. Aïe aïe aïe.

Pour autant, rien ne semble décourager le petit groupe de rebelles, qui dévoile le nouveau look de plusieurs environnements issus de TimeSplitters premier du nom, et précise que la moitié des 18 maps du jeux sont en passe d'être finalisées. De nouvelles icônes et autres Trophées de rigueur seront également de la partie, histoire de véritablement modernisé cette série portée disparue depuis 2005.

Le mode Last Stand sera également de retour, et il vous faudra ainsi défendre votre base des hordes ininterrompues d'ennemis désireux de vous faire la peau, et ce malgré leur apparence réjouissante et sucrée de bonhommes en pain d'épice. Quelle vie.

La vidéo se termine par un petit point forcément nécessaire sur la pérennité du chantier, puisque THQ Nordic avait racheté la licence parmi tant d'autres. Rassurez-vous : le projet semble toujours bien parti, mais le contenu prévu au lancement sera finalement moindre, puisque l'équipe privilégie une sortie plus rapide, quitte à enrichir le jeu patch après patch.

Malheureusement, TimeSplitters Rewind ne possède toujours pas la moindre date de sortie, et pour cause : malgré cette mise à jour de début d'année, il reste tant à faire...