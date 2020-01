The Lords of the Rings Gollum confirmé sur PS5 et Xbox Series X, le plein de nouvelles infos

Si certaines licences s'époumonent après avoir couru deux fois le cent mètres, d'autres s'apprêtent tranquillement à embrayer sur un énième marathon, le tout en conservant un sourire ultra bright largement jalousé. Incontestablement, l'oeuvre d'un certain J.R.R. Tolkien fait depuis bien longtemps partie de la seconde catégorie.

Annoncée au mois de mars 2019, la dernière adaptation vidéoludique du Seigneur des Anneaux signée Daedalic Entertainment vient préciser sa fameuse "sortie sur consoles", qui avait jusqu'ici laissé planer un certain doute. Ou pas, finalement : prévu dès son officialisation pour 2021, The Lord of the Rings : Gollum sortira donc en toute logique sur PC, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

C'est le secret de polichinelle que révèle en effet le magazine Edge daté du mois de février : nos confrères britanniques ont eu l'occasion de s'entretenir avec le producteur du jeu Kai Fiebig, qui explique vouloir se rapprocher de l'oeuvre originale de Tolkien (par opposition aux films de Jackson), et préfère annoncer d'emblée que Gollum sera bien différent de sa version cinématographique. Appelons ça "l'effet Avengers".

Que les fans du Hobbit corrompu se rassurent : ils pourront toutefois assister à son déclin progressif, puisque The Lord of the Rings : Gollum le représentera à tous les stades de sa folie.

Histoire de bien préparer les joueurs à autre chose, Edge cite également le directeur artistique du jeu Mathias Fischer, qui revient sur certaines pistes envisagées :

En réalité, Tolkien n'a jamais précisé la taille de Gollum. Dans nos premières ébauches, il est gigantesque, comme un monstre qui émergerait d'un marais.

Bien entendu, Fischer se garde bien de préciser quels ont été les choix de l'équipe artistique, histoire de laisser planer le doute encore quelques temps. Heureusement, les deux personnalités de cet être torturé seront présentes et tangibles pour les joueurs, qui auront à faire des choix, comme l'expliquait le game designer Martin Wilkes à WCCF Tech il y a quelques jours :

Il ne s'agit pas simplement de choisir entre Sméagol et Gollum, car il n'est pas facile de définir une seule entité pour ce personnage. Chacune de ses personnalités est attaqué par l'autre, chacune doit se défendre. Il y aura peut-être deux, trois ou quatre conflits intérieurs par chapitre, qui conduiront à une décision finale. Il sera alors bien plus difficile de choisir Sméagol si vous avez toujours laissé Gollum prendre le dessus.

En attendant de pouvoir découvrir le look de cette âme tourmentée et de la direction artistique globale de cette nouvelle aventure, rappelons donc que The Lord of the Rings : Gollum est désormais prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X pour 2021. Et comme il est de coutume de le dire à Gameblog : "Ok Gollum".