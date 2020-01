Mythic Quest Raven's Banquet : Nouveau trailer pour la série centrée sur un studio de jeu vidéo fictif

En 2018, on apprenait qu'Apple avait aux créateurs d'It's Always Sunny in Philadelphia commandé une série qui allait nous plonger dans l'intimité d'un studio de développement. Annoncé officiellement lors de l'E3 2019 à la conférence Ubisoft, Mythic Quest : Raven's Banquet se montre un peu plus.

À voir aussi : Hideo Kojima "adorerait" réaliser un film Marvel

De quoi sera-t-il donc question avec Mythic Quest : Raven's Banquet ? D'une série permettant de découvrir l'équipe à l'origine du MMORPG le plus populaire de tous les temps. Le synopsis explique que "dans un lieu de travail où l'on crée des héros et légendes, les batailles les plus difficiles n'ont pas lieu dans le jeu, mais au bureau".

Le studio est dirigé par Ian Grimm (Rob McElhenney, créateur et producteur avec son comparse Charlie Day), qui à l'instar d'un certain David Brent ou Michael Scott dans les deux versions The Office, est un peu un con starisé ayant la fâcheuse tendance à s'attribuer tous les mérites.

Au casting de ce feuilleton dont Gérard Guillemot, Jason Altman et Danielle Kreinik de chez Ubisoft sont assis sur les sièges de producteurs exécutifs, on retrouvera quelques têtes connues, à commencer par la ravissante et très drôle Ashly Burch (voix de Chloe dans Life is Strange et d'Alloy dans Horizon Zero Dawn), F. Murray Abraham (Amadeus, Homeland...), Danny Pudi (Community), ou encore Imani Hakim (Everybody Hates Chris).

Mythic Quest : Raven's Banquet arrive sur l'Apple TV (avec abonnement Apple TV +) le 7 février prochain.