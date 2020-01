Kentucky Route Zero : Le dernier acte bientôt, la TV Edition annoncée sur consoles

Entamé le 7 janvier 2013, le chemin de Kentucky Route Zero s'achèvera enfin à la fin du mois. L'arrivée du cinquième chapitre sur PC et Mac coïncidera avec la sortie du jeu complet sur consoles.

L'attente a été longue pour tous les fans du jeu d'aventure épisodique de Carboard Computer. Mais elle en vaudra sûrement la peine. La boucle est en passe d'être bouclée prochainement, Kentucky Route Zero Act V arrivant le 28 janvier prochain sur PC et Mac.

Les joueurs consoles auront également l'occasion de découvrir cette expérience narrative surréaliste. Annapurna va éditer l'intégrale, interludes compris. Kentucky Route Zero : TV Edition est attendu lui aussi pour le 28 janvier sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le pitch, Kentucky Route Zero raconte l'histoire de Conway, un livreur chargé d'une livraison au 5 Dogwood Drive. Il va se perdre avant d'échouer dans une station essence dont le propriétaire va lui expliquer qu'il lui faut emprunter la Route Zero. Point de départ d'un étrange et long voyage.