PlayStation Store : Le jeu PS4 le plus téléchargé de décembre 2019 est immortel

Chaque mois, Sony revient sur les succès du précédent sur le PlayStation Store. Le dernier de l'année 2019, avec la période de Noël, aurait pu voir un titre récent triompher. Mais non, il est toujours là, plus de six ans après...

À voir aussi : PlayStation Plus : Les jeux PS4 "gratuits" de janvier 2020 vont vous rendre chèvre

Vous l'aurez compris, on parle d'un jeu de Rockstar qui s'est bâti un véritable empire depuis ses premiers pas en 2013 sur la génération de consoles précédentes. Plus de 115 millions d'exemplaires écoulés, près de 600 millions de dollars engrangés en 2019, et il a toujours la dalle.

Ou plutôt, les joueurs ont toujours faim de lui. C'est bien de GTA V dont il question, lui qui arrivé sur le Xbox Game Pass il y a quelques jours (GTA 5 disponible sur le Xbox Game Pass pour Console) est aujourd'hui déclaré dernier champion des téléchargements sur PS4 pour l'année dernière. Quelle folie.

Bref, voici le classement des jeux les plus téléchargés du mois de décembre 2019 sur le PlayStation Store, avec entre parenthèses la place occupée précédemment. Et l'on n'oublie pas, ensuite, le PS VR, les DLC et les Free-to-Play.

PS4

PlayStation VR

DLC

Fortnite - The Wavebreaker Pack (1) Fortnite - Polar Legends Pack (nouveau) Fortnite: Save the World - Standard Founder's Pack (3) GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack (4) Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Upgrade (nouveau) Fortnite - Darkfire Bundle (2) Read Dead Online: One Time Special Offer - 25 Gold Bars (nouveau) Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleeps - Season Pass (7) The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass (9) DayZ Livonia (nouveau)

Free-to-Play