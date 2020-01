Xbox Game Pass : Les nouveautés de janvier 2020 annoncées sur Console et PC

Chaque mois, souvent en deux temps, le service de jeux en téléchargement par abonnement de la branche Xbox de Microsoft accueille de nouveaux arrivants. Après le "braquage" GTA V sur Xbox One il y a quelques jours, que nous réserve la suite du mois de janvier 2020 ?

À voir aussi : Xbox Game Pass : Phil Spencer maintient que l'abonnement est un système viable

Eh bien des bonnes choses. Mais pas trop non plus. Il faut reprendre doucement. Microsoft a partagé les noms des premiers jeux qui seront intégrés aussi bien sur Xbox One que sur PC.

Pour la partie console, il ne sont que trois, mais pas des moindres, et largement capables de faire oublier les retraits prochains de LEGO City : Undercover et Just Cause 3.

9 janvier

16 janvier

Sur PC, où le Game Pass est toujours en phase de Bêta, pas de dates, mais deux noms (synonymes de nuits blanches) :

On rappelle que le premier mois du Xbox Game Pass pour PC est actuellement à 1 euro (3,99 euros ensuite), et que le Game Pass Ultimate, qui inclut l'abonnement Xbox Live GOLD indispensable pour le jeu online, réclame quant à lui à 12,99 euros par mois.