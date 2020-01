Arte annonce sa Game Jam au mois de mars prochain : Tous les détails

Celeste, Superhot, Baba is You, Donut County... On ne compte plus les expérimentations issues des Game Jam ayant par la suite connu un succès critique et/ou commercial, qui nous rappellent à quel point la scène indépendante secoue régulièrement ce cocotier numérique (et un peu fou) qu'est le jeu vidéo.

Et si ces laboratoires éphémères se déroulent généralement de l'autre côté de l'océan Atlantique, notre hexagonal pays s'apprête à son tour à accueillir une Game Jam des familles, et ce grâce à l'une des rares chaînes de télévision à ne pas vous prendre pour des demeurés : Arte, qui s'est déjà lancé dans l'édition de jeux indépendants.

La chaîne franco-allemande organisera en effet un événement consacré à la création de jeux vidéo où dix équipes constituées de six personnes imagineront en deux jours un prototype de jeu. Les esprits en ébullition qui participeront à la Game Jam en question seront épaulés par des personnalités du jeu vidéo, parmi lesquelles on retrouve notamment Yoan Fanise (Soldats Inconnus, 11-11 : Memories Retold) ou Frédéric Coispeau (Heave Ho, Mother Russia Bleeds).

Tous les détails de cette petite sauterie numérique et ludique sont disponibles sur le site officiel de l'événement.

Pour les curieux qui souhaiteraient y passer une tête, sachez que la Game Jam d'Arte se tiendra du 6 au 8 mars 2020 à la Commune Image de Saint-Ouen. Avec toi ?