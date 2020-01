CES 2020 : Intel présente son tout premier GPU dédié et rejoint AMD et Nvidia sur le marché

Voilà un CES à marquer d'une pierre rouge coté Histoire des GPU puisque le constructeur historique Intel bien connu pour ses processeurs se lance dans le petit monde déjà bien complet des GPU dédiés.

Les géants Nvidia et AMD peuvent donc faire un peu de place à Intel sur le marché du GPU puisque l'entreprise américaine vient de dévoiler le DG1. Derrière ce nom énigmatique se trouve le tout premier GPU dédié de la marque.

Celui-ci est basé sur la fameuse architecture Xe qui est en développement depuis des années et dont on peut entendre toutes sortes de rumeurs depuis le début 2018. Pour l'instant Intel est pour le moins discret sur les caractéristiques pures de la carte même si les journalistes présents sur place ont pu voir Destiny 2 tourner en live dans de très bonnes conditions.

L'annonce intervient au même moment que la présentation des processeurs Tiger Lake (gravés en 10nm) pour PC Portables. Et pour cause car d'après le journal The Verge et comme l'explique aussi TomsHardware US, le tour de force résiderait dans la synchronisation du processeur (en l'occurrence les Tiger Lake) avec le GPU, permettant ainsi de doubler les performances.

Ce GPU dédié concerne donc uniquement les Laptops mais ça reste un grand pas pour Intel dans ce milieu qui reste tout de même assez fermé.