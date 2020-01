CES 2020 : Asus montre les Laptop Gaming Zephyrus G14 et G15 avec led sur capot

Au CES 2020 on peut y trouver notamment des constructeurs historiques côté PC comme Asus qui ont profité de l'événement pour montrer deux nouveaux Laptops gaming : Les G14 et G15 Zephyrus.

Il s'agit de la quatrième génération de PC portables Zephyrus. Il s'agit des G14 et G15 qui arborent un design aluminium du plus bel effet. D'autant que les deux modèles sont très fins avec 17,9 mm d'épaisseur pour le G14 et 19,9 mm pour le G15.

Le design a été revu puisqu'à l'arrière du PC on retrouve une partie avec des stries (voir dans notre galerie) permettant d'avoir un système de mini-led. Il est possible de personnaliser au choix ce que l'on veut en colorisant chaque led avec une couleur choisie indépendante. On peut donc imaginer la possibilité d'afficher un logo ou autre. La vidéo ci-dessus vous donnera un aperçu de cette possibilité.

Pour les caractéristiques, Asus a fait le choix de faire confiance à AMD et non à Intel pour ses processeurs avec les AMD Ryzen 7 4800HS, gravure 7 nm avec 8 coeurs et 16 threads. Coté GPU les G14 et G15 se tournent cette fois vers Nvidia avec des GeForce RTX 2060 6 Go GDDR6 au format Max-Q toutefois pour conserver la finesse du châssis.

La différence (et unique) entre les deux modèles est en fait au niveau de l'écran puisque l'un propose une dalle IPS 14 pouces Full HD à 120 Hz ou 1440p à 60 Hz au choix et l'autre le G15 est un 15,6 pouces avec cette fois le choix Full HD 240 Hz ou 144 Hz au choix. Le prix va évidemment varier selon ce choix.

Il faudra attendre avril en France et le prix pour chacun des deux produits n'est pas encore donné.