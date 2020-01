CES 2020 : 3 nouveaux moniteurs gaming se montrent chez Acer, dont un géant

Que serait un PC gamer sans son fidèle écran ? Pas grand chose forcément et lors du CES 2020 qui a officiellement début cette nuit, Acer a dévoilé pas moins de 3 nouveaux modèles dont un de 55 pouces (quand même !)

Le premier d'entre eux et le plus impressionnant est donc un écran de 55 pouces : Le CG552K (voir notre galerie). Une dalle OLED avec une définition de 3840 x 2160 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Celui-ci propose une luminosité de 400 nits et un capteur de luminosité pour adapter l'intensité de l'affichage par rapport à la luminosité ambiante. Une bonne option quand on sait comment il peut être "laborieux" de régler son écran lors d'une belle journée de juin.

On est quasiment sur une TV mais ça reste bien entendu un moniteur. Pour la connectique, on possède deux DisplayPort v1.4, trois ports HDMI 2.0, un port USB-C et deux ports USB 2.0 et 3.0. Tout ce qu'il faut donc pour avoir un moniteur moderne. On ne sait pas encore si l'appareil est compatible HDR car il n'y pas plus d'informations à l'heure actuelle.

Par contre on connait le prix qui sera de 2700 euros avec une disponibilité au mois d'avril.

Deux autre écrans à l'affût

Les deux autres écrans restent dans la simplicité, il s'agit de deux nouveaux Predator, le X32 (32 pouces) et X38 (38 pouces incurvé). Tout deux 4K avec un taux de rafraîchissement de 144Hz pour le 32 pouces et 175 Hz pour le 38 pouces avec la certification HDR 1400. La disponibilité est aussi programmée pour avril.

Le X32 sera aux alentours de 2399 dollars et le X38 3599 dollars. Oui, c'est... beaucoup.