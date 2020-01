CES 2020 : Lenovo dévoile le premier ordinateur portable 5G au monde

Le bal du hardware et de la high-tech a commencé à Las Vegas avec le CES 2020 et c'est l'occasion pour des constructeurs comme Lenovo de présenter de nouveaux produits comme le Yoga 5G.

À voir aussi : CES 2020 : Nvidia annonce le premier écran 360 Hz au monde, le ASUS Swift 360

2020 risque bien d'être une année importante pour la 5G et Lenovo a dévoile un laptop, plus précisément un ultra-portable 5G. Il s'agit du Yoga 5G qui est en fait 2 en 1 puisqu'il peut très rapidement se transformer en tablette (voir notre galerie) et vidéo ci-dessus.

Comme son nom l'indique l'appareil a une connexion 5G à haute vitesse considérée comme étant 10 fois plus rapide que la 4G (rien que ça). Avec sa dalle tactile Full HD IPS de 14 pouces, le Yoga pèse 1,3kg. À l'intérieur on y trouve tout de même 8 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage, ce qui pour un appareil comme celui-ci reste très honorable.

Enfin le constructeur promet une autonomie de 24 heures en utilisation simple bureautique. Du coté de la connectique le Yoga 5G possède deux ports USB-C, un slot Nano SIM pour la 5G et une prise,jack. Il sera disponible au printemps pour un tarif de 1500 dollars.

Il est intéressant de voir ce type de produit hybride arriver sur le marché, car c'est une facette totalement différente du laptop plus classique.