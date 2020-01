The Witcher : La voix de Geralt dans les jeux a vu la série Netflix et donne son avis

Disponible sur Netflix depuis le 20 décembre dernier, la première saison de The Witcher, avec Henry Cavill dans le rôle du Boucher de Blaviken, n'a pas forcément été bingée par tout le monde. Celui qui incarne Geralt dans les jeux a pris son temps, mais ça y est. Alors, ça lui a plu ?

Si vous avez joué aux jeux de CD Projekt RED avec les doublages anglais, le timbre rauque de Geralt de Riv vous est familier. Je suis même sûr que, parfois, lorsque vous lisez un texte en langue de Shakespeare, c'est avec cette voix. Eeeeeeh ouais, je le savais.

Celui que l'on retrouve derrière toutes les répliques du Loup Blanc, c'est le réalisateur et comédien américain Doug Cockle. Quelqu'un dont l'avis sur la série The Witcher sur Netflix pourrait nous intéresser, tant il est indissociable du personnage dans notre sphère. Et devinez quoi : on l'a depuis peu, grâce à la magie de Twitter.

Ok...finally saw all 8 episodes of @witchernetflix! I LOVE IT. The time jumps are challenging, but it all comes together in the end. The main characters are wonderfully played by a talented cast and the world is lovingly realised. Bring on series 2! #witchernetflix #Witcher - Doug Cockle 🐺⚔️🧸 (@DCockle) January 4, 2020

OK... J'ai enfin vu les 8 épisodes de The Witcher sur Netflix ! J'ADORE. Les sauts temporels sont difficiles à appréhender, mais tout finit par s'assembler à la fin. Les personnages principaux sont remarquablement interprétés par un cast talentueux et l'univers est adorablement conçu. Amenez donc la saison 2 !

On l'imaginait difficilement en dire du mal, en même temps. Cela dit, il ne manque pas d'égratigner le parti-pris du déroulé, un yo-yo qui peut en effet perdre facilement celles et ceux qui ne connaissent pas les romans. On aurait bien aimé, en sus, avoir plus de détails sur son ressenti concernant l'approche de Henry Cavill, qui a bien dû piocher dans la saga vidéoludique pour parfaire ce rôle de sorceleur taciturne et un poil cynique. Et si la production lui proposera un petit caméo un jour ou l'autre.