TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 52 de 2019 : La course toujours en tête

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la toute dernière semaine de 2019, numérotée 52. Rideau.

Si l'on en croit le calendrier et la plupart des grands médias, 2019, c'est terminé : circulez, y a plus rien à voir. Mais parce qu'il faut parfois faire chauffer la bête avant de se lancer à toute berzingue, voici venir le tout dernier classement hebdomadaire de l'année passée, qui nous prouve une fois de plus qu'il existe bel et bien une zone de confort au milieu des sorties tonitruantes des AAA prêts à rafler la mise de Noël. Et pour une certaine série de courses endiablées, c'est à se demander qui parviendra à lui ravir la première place...

Classement des ventes en France en 2019 (semaine 52) :

Rendez-vous la semaine prochaine pour le classement de la première semaine de l'année 2020.