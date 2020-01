Australie : Les streamers de Twitch mobilisent leur communauté contre les incendies

Alors que les incendies en Australie continuent à dévaster des milliers d'hectares et faire plus de victimes, la communauté Twitch a décidé de s'engager et de mener des actions caritatives pour la cause.

Les streamers australiens ont été les premiers à se mobiliser contre les incendies dans le pays, toujours pas maîtrisés et ayant déjà fait plus de 24 victimes et tué au moins 500 millions d'animaux . Le groupe "The Click Crew" (Loserfruit, Muselk, Lazarbeam) a ainsi récolté plus de 250.000 dollars via un marathon de streaming caritatif. Le footballur australien et streamer à ses heures perdues Mitch Robinson a également récupéré 15.000 dollars.

De nombreux streamers se sont engagés pour donner plus de visibilité à l'association Gamer Aid Australia, qui collecte des fonds pour The Salvation Army Disaster Relier Fund, ainsi qu'à GenerOZity. D'autres ont fait appel à la générosité de leurs fans : Pokimane, par exemple, a proposé de suivre sur les réseaux sociaux ses fans qui feront des dons à la cause.

Passed $125,000 raised for fighting the fires in Australia! Absolutely INSANE seeing this community come together.

Huge shoutouts to everyone who's supporting, and legends like @dakotaz for his INSANE 20k dono and to @DrLupo for an amazing host.https://t.co/Hcpvio1uac pic.twitter.com/Mha604X2wQ - Muselk (@muselk) January 5, 2020

Il est possible de donner directement au fonds d'aide de la brigade à cette adresse. Le marathon caritatif du groupe de streamers australiens est encore en cours sur la chaîne Twitch ci-dessus ; les streamers sont à l'heure où sont écrites ces lignes à plus de 300.000 dollars australiens engrangés.