Toss A Coin To Your Witcher : La chanson de la série Netflix intégrée au jeu de 2007

Si vous avez regardé la série diffusée sur Netflix depuis le 20 décembre dernier, vous savez. Vous n'arrivez toujours pas à l'ôter de votre esprit. Et cela ne va pas s'arranger si vous comptez ressortir le premier épisode de la trilogie de CD Projekt RED...

À voir aussi : Beat Saber : La chanson Toss A Coin de la série The Witcher jouable grâce à un mod

C'est un petit phénomène qui n'a fini de nous surprendre. Implémentée il y a une semaine dans Beat Saber, l'entêtante a chanson de Jaskier à la gloire de Geralt de Riv dans la série The Witcher a fait l'objet d'autres attentions de la part des fans.

Hubert Wiza (hub997) a créé un mod permettant de transformer une cinématique de The Witcher : Édition Spéciale et pour que Jaskier interprète Toss A Coin To Your Witcher. La scène du jeu de 2007 remplacée se déroule dans le troisième chapitre. Cette délicate attention que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessus se télécharge bien évidemment, à cette adresse. Notez que si l'idée d'un karoake vous passe par la tête, les paroles sont affichées.

Et Wiza l'annonce sur la page NexusMods, il ne compte pas s'arrêter là et a bien l'intention de trouver le bon moment de The Witcher 2 : Assassins of Kings pour laisser à nouveau s'exprimer le barde.

The Witcher est disponible sur PC.