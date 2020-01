League of Legends : La saison de 2020 se lancera en fin de semaine

Après plusieurs mois de pré-saison avec de nouveaux dragons élémentaires et d'autres changements, la saison compétitive de 2020 commencera officiellement dans quelques jours.

À voir aussi : Ruined King : Riot Forge annonce son second jeu dans l'univers de League of Legends

La saison 10 de League of Legends, de 2020, commencera le 10 janvier prochain. Tout comme la saison dernière, les joueurs pourront être classés de Challenger à Fer et monter quatre divisions pour changer de palier.

Les joueurs ayant fait des parties compétitives pendant la pré-saison verront leurs scores pris en compte pour déterminer leur reset de niveau dans cette nouvelle saison. La mise à jour changeant la stratégie en place fera son arrivée deux jours avant la nouvelle saison compétitive.

Dans la meta de cette saison, les dragons prennent une importance capitale, parfois plus que le Baron Nashor. Les midlaners majoritairement choisis en soloqueue et dans les compétitions (comme les KeSPA Cup et Demacia Cup) sont des roamers qui peuvent aider facilement à prendre le dragon et à décaler sur les autres lignes, comme Ryze, Diana et Zoe ; même chose pour les toplaners, qui devraient être plus variés dans cette meta.

Du côté des compétitions, la plupart des ligues officielles reprendront en février prochain. La ligue chinoise (LPL) se lancera le et la ligue européenne (LEC) le 2 janvier !