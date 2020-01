Skyrim : La célèbre Skyrim Grandma vous accompagnera bientôt grâce à un mod

Avec plus de 774.000 abonnés sur YouTube, elle est l'une des streameuses les plus populaires de sa génération - en même temps, elle a 83 ans. Des fans ont eu envie de l'intégrer directement dans son jeu préféré et ils vont le faire. La preuve en vidéo.

Élevée au rang d'icône par la communauté de The Elder Scrolls V : Skyrim, Shirley Curry, surnommée affectueusement Skyrim Grandma, est, comme vous le savez, d'ores et déjà assurée de figurer comme PNJ dans The Elder Scrolls VI (The Elder Scrolls VI : Une joueuse de Skyrim de 82 ans sera dans le jeu) après avoir été modélisée par Bethesda.

Mais l'Histoire a décidé qu'avant cela il fallait qu'elle accompagne le Dragonborn dans ces terres hostiles, en lui permettant d'éviter de prendre une flèche dans le genou. Comme le révèle le teaser ci-dessus, d'ici quelques semaines, sortira sur Nexus le mod Shirley - A Skyrim Follower Mod qui, comme son nom l'indique, verra la vénérable joueuse américaine suivre le héros.

Particularité de cette insolite incursion initiée par un certain phantom-scribbler : Shirley Curry participe pleinement. Elle prêtera sa voix à son avatar et aura ses propres répliques. Des quêtes lui étant spécifiques sont également prévues. Le mod est attendu pour la version de base ainsi que la Special Edition sur PC, et elle pourrait aussi atterrir sur Xbox One.

Magnifique, non ?