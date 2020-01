Beat Saber : La chanson Toss A Coin de la série The Witcher jouable grâce à un mod

La série The Witcher starring Henry Cavill a réussi son coup. En plus d'être l'une des plus regardées de ces dernières semaines, elle est également parvenue, avec un morceau qu'on pourrait croire anecdotique, à entrer dans les esprits. Et un jeu.

Je vous le dis cash : je n'ai pas encore eu l'opportunité de me lancer dans The Witcher. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais il faut être dans les bonnes conditions. Les repas de fêtes, les grèves, les gastros et autres grippes, ce n'est pas l'ambiance adéquate. Néanmoins, certaines choses filtrent.

La chanson de Jaskier intitulée Toss A Coin To Your Witcher, je ne pouvais pas y échapper. Personne ne le pouvait. Elle est passée par une oreille et a refuser de s'extirper depuis. Alors comme on dit, fuck it, autant aller au bout des choses et l'écouter en boucle. Mais il y a mieux. Des fans ont crû bon l'amener à Beat Saber sur PC.

Une intégration, via téléchargement et installation en passant par Beat Saver, qui a du sens. Découper en réalité virtuelle à l'aide de deux sabres sur une entraînante ritournelle moyenâgeuse, c'est digne du Sorceleur. D'ailleurs, regardez, en Expert +, dans la vidéo de gameplay ci-dessus, ça devient carrément une évidence. Allez, hop hop hop, on file s'entraîner là VR Singe !

Beat Saber est disponible sur PS4 et PC.

