Super Star Wars : La version Mega Drive annulée refait surface en vidéo et en images

Ça y est, c'est terminé. Enfin, diront certains. Après avoir expérimenté le cadavre exquis le plus cher de l'histoire, Disney est parvenu tant bien que mal a conclure celle qu'il convient d'appeler la "saga Skywalker". Et pour vous faire patienter jusqu'à la sortie de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, justement, nous vous offrons aujourd'hui un petit retour aux sources...

En 1992, LucasArts et Sculptured Software se lançaient ainsi dans une adaptation de la trilogie originale pour les consoles 16 bits, avec un premier épisode assez logiquement baptisé Super Star Wars. Pourquoi logiquement ? Parce que les aventures du jeune Luke, d'abord destinées aux deux consoles 16 bits reines du marché ne sortiront finalement que sur Super Nintendo. Et toc. La version Mega Drive sera en effet annulée, au grand dam des joueurs, qui ne profiteront pas plus de Super Empire Strikes Back ou de Super Return of the Jedi.

Mais aujourd'hui, le prototype de la version Mega Drive vient justement de refaire surface, grâce aux bons soins du site Hidden Palace, qui a mis la main sur des EPROMs d'époque. Grâce à la vidéo de notre lecteur et aux visuels de notre galerie d'images, vous pouvez donc poser les yeux sur ce qui aurait pu advenir.

Alors bon, il s'agit là d'un prototype, qui comporte bon nombre de passages inachevés, de boss manquants et autres debug modes sur fond de Mos Eisley Cantina Theme, mais qui permettra également de découvrir les tentatives de répliquer le fameux Mode 7 de la Super Nintendo. Quelle classe. Le jeu était même prévu pour sortir sur Mega-CD, histoire de proposer des musiques qui dépotent.

Mais nous n'allons évidemment pas tenter de refaire l'histoire. Après tout, n'est pas Ryan Johnson qui veut...