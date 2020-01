AGDQ 2020 : Suivez le marathon de speedrun caritatif en direct

Comme tous les ans à la même période depuis 2010, des joueurs chevronnés vont se succéder devant une caméra pour faire parler leur skill. Cela pendant plusieurs jours et pour la bonne cause.

L'Awesome Games Done Quick prendra place à Orlando de ce dimanche 5, à partir de 17h30, jusqu'au suivant, le 12 janvier 2020. L'association Games Done Quick va convier des joueurs au niveau indécent vont tout donner pour finir le plus vite possible et avec style des jeux qui peuvent prendre des dizaines d'heures au commun des mortels. Avec l'espoir que les spectateurs donnent en faveur de la Prevent Cancer Foundation.

Ces spectateurs dont vous ferez peut-être partie, puisque l'événement est retransmis sur Twitch et donc dans la lucarne ci-dessus. L'an passé, ce ne sont pas moins de 2.394.668 dollars qui avaient été récoltés.

Un record qui est appelé à être battu, après avoir vu des prouesses sur A Hat in Time, Metroid : Zero Mission, Super Mario Bros. 3, Myst III, Untitled Goose Game ou encore The Outer Worlds, qui font partie du planning de cette édition.