Hideki Kamiya a une dent contre l'interface de la Nintendo Switch et le fait savoir

Game designer de légende, vice-président de PlatinumGames et adepte du blocage d'idiots sur Twitter, le père de Devil May Cry, Viewtiful Joe, Okami, Bayonetta ou encore The Wonderful 101 s'est encore fait remarquer pour une sortie publique en forme de tacle appuyé.

À voir aussi : La Nintendo Switch considérée comme "fragile" par 60 millions de consommateurs

On peut être en train de travailler sur un nouveau jeu pour une machine, poster fréquemment des photos de jeux acquis dessus, et avoir quelque chose de désagréable à son sujet. Et avec Hideki Kamiya, pas de raison de se retenir.

Le natif de Matsumoto avait envie de partager son point de vue sur le menu principal de la Nintendo Switch sur Twitter.

Et comme à son habitude, il n'a pas pris de gants :

スイッチの糞ホーム、糞デカいゲームのサムネが数個貧相に並んでそれ以外のゲームは「すべてのゲーム」つーゴミ箱に放り込まれててマジありがてえわ...ウドンテンニの人間スイッチ遊んだことねえだろ...? 売ってお終いか...? - 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) December 30, 2019

Le menu principal de la Nintendo Switch est merdique. Toutes ces gigantesques icônes mal foutues alignées, et le reste des jeux regroupés dans une poubelle baptisée "Tous les logiciels"... Je me demande si ceux qui ont fait ces menus ont déjà joué à la Switch.

Directly to you...r face. On note dans les réponses à ce tweet une tendance à l'approbation. Ils sont quelques-uns à réclamer un meilleur environnement global et des dossiers aidant à mieux voir ses possessions - qui s'arrêtent à douze jeux sur la "Home". Va-t-il mener une révolution qui permettra à la Switch d'obtenir l'interface qu'elle mérite ?

Bon, et s'il nous parlait de Bayonetta 3 maintenant ? Ah, il l'a fait le 20 décembre en fait. Juste pour dire que le développement se portait bien. Argh. Trop de patience requise. Pour la peine, je vais reclasser mes jeux Switch pour la six-cent soixante-sixième fois.

[Source]