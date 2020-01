Resident Evil 3 : Voici le poids du jeu et celui de Resistance sur Xbox One

À une époque où les disques durs sont rapidement saturés de données alors que l'on n'a à peine le temps de survoler sa ludothèque, il est toujours bon de connaître l'espace qui sera nécessaire pour les jeux que l'on attend. Au hasard, prenons le cas de Resident Evil 3.

Bon, ce n'est pas "vraiment" au hasard puisque l'on a appris il y a peu la place que prendraient les données d'installation du nouveau remake de Capcom. Si sur PS4 on reste sur quelque chose d'assez vague avec l'espace estimé requis - environ 25 GB - et que Steam n'a toujours pas envie d'en parler, sur le Microsoft Store, l'info s'est débloquée.

Sur Xbox One, Resident Evil 3 occupera 43,01 Go sur le disque dur. En comparaison d'un Resident Evil 2 culminant à 22,04 Go, c'est près du double. Comment donc, Houston ? C'est qu'il ne faut guère oublier que Resident Evil Resistance, le projet mutlijoueur online asymétrique annoncé il y a plusieurs mois, est compris dans le calcul. Mais cette expérience et celle de Jill Valentine seront séparées, téléchargement parlant.

La campagne solo fera une taille de 21,93 Go et Resistance de 20,47 Go. Rassurés ? Eh bien qu'attendez-vous ? Faites de la place, Resident Evil 3 est attendu sur PS4, Xbox One et PC pour le 3 avril prochain, tout de même.

