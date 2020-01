Nintendo Switch : Les 20 jeux les plus joués de 2019 révélés

Après le classement des titres les plus téléchargés sur sa dernière console (Nintendo dévoile les 25 jeux Switch les plus téléchargés de 2019), la firme a proposé à ses utilisateurs de découvrir ceux auxquels ils avaient le plus joué. Attendez-vous à avoir un choc.

À voir aussi : Animal Crosing New Horizons : Découvrez la jaquette et les activités en vidéo

Vous ne me croirez jamais. Mais le jeu le plus pratiqué sur Nintendo Switch en 2019 est exactement le même qu'en 2018 (Nintendo Switch : Le jeu le plus joué de la console en 2018 est...). Et le deuxième ? Identique également. Pareil pour le cinquième. Dingue, non ?

Bon, on vous rassure, il y quand même eu du mouvement en 365 jours, même si, comme du côté des téléchargements, c'est une fois encore un Battle Royale signé Epic Games qui décroche la timbale.

On aurait bien voulu vous communiquer des chiffres, genre le nombre d'usagers, le nombre d'heures passés, et essayer de comprendre pourquoi Tetris 99 n'a pas réussi à faire son trou. Mais ce sera peut-être (pas) pour une autre fois.