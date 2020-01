Final Fantasy VII Remake : Le producteur Yoshinori Kitase compare l'original à Star Wars

Que vous ayez ou non conservé un souvenir impérissable du millésime Final Fantasy VII sorti en 1997, vous avez forcément eu vent d'un certain Remake qui déchaîne les passions, sinon plus. Et forcément, le ravalement de façade ne peut pas satisfaire les nombreux fans que compte la saga.

A voir aussi : Dragon Quest La Quête de Daï de retour en anime... et en jeu vidéo !

Déjà présent en tant que réalisateur et scénariste à l'époque, Yoshinori Kitase occupe près d'un quart de siècle plus tard le rôle de producteur sur le vaste chantier qu'est Final Fantasy VII Remake.

Récemment interrogé par le site Game Informer auquel il a accordé un long entretien, Kitase s'est lancé dans une étonnante comparaison la mythique saga de J-RPG et une certaine farce en neuf actes :

Je ne pense pas que ce soit juste moi : je pense que tout le monde ici veut faire quelque chose de nouveau. C'est vraiment merveilleux de voir un jeu sur lequel vous avez travaillé être apprécié par tant de gens. Même lorsque nous voyagions pour promouvoir Final Fantasy XIII, des gens nous demandaient constamment: "Alors, quand sortira le remake de Final Fantasy VII ?" Mais les graphismes étaient tellement vieux.... Je voudrais que les gens puissent en faire l'expérience à travers de nouveaux yeux. [...]



J'adore vraiment les films, et Star Wars Episode IV tellement réaliste pour moi la première fois. Cela fait près de 50 ans que l'épisode IV de Star Wars est sorti, n'est-ce pas ? Même en y repensant maintenant, je trouve beaucoup d'effets spéciaux encore impressionnants. Mais, je pense aux joueurs ayant l'âge de mon fils, qui le regardent en se disant : « On dirait juste un tas de jouets ». J'ai réalisé que pour moi, tout cela ressemblait encore à quelque chose de frais : c'est mon avis, bien que je sois habitué aux meilleurs modélisations.



Je pense vraiment que n'importe qui peut revenir en arrière et jouer à Final Fantasy VII, et qu'il sera toujours amusant, mais certains ne pourront pas s'empêcher d'avoir ce genre de réflexion, et je veux pouvoir apporter aux gens quelque chose qui a également l'air nouveau et frais.

Mais ce n'est pas tout, puisque Kitase continue de filer la métaphore avec une certaine guerre spatiale, au moment où le journaliste de Game Informer le questionne sur l'existence d'un conseil spécial chargé d'examiner tout ce qui touche à Final Fantasy chez Square Enix :

Oui, ce conseil existe toujours (rires). Il est si connu que ça ? Ce serait un peu comme le conseil des Jedis, présidé par Yoda. C'est Shinji Hashimoto qui est responsable de la licence, alors j'imagine que ce serait lui, notre Yoda ! (rires)

La seule question qui se pose désormais est de savoir si ledit Shinji Hashimoto était il y a quelques années une marionnette de latex... Final Fantasy VII Remake est quant à lui toujours prévu pour le 3 mars 2020, sur PlayStation 4.