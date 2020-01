PS5 : Vers une rétrocompatibilité "améliorée" des jeux PS1 à PS4 ? La folle rumeur

Plusieurs fois évoquée, la possibilité de faire tourner d'anciens jeux sur la PS5 pourrait aller bien au-delà des espérances. Durant une séance de streaming récente, Hip Hop Gamer a affirmé que Sony était au travail sur un outil "révolutionnaire".

On prendra soin de ces déclarations avec les pincettes d'usage, d'autant qu'il n'a pas toujours été très heureux dans ses prédictions.

Mais Gerard Williams affiche ici une certaine confiance. Celui qui se fait surnommer Hip Hop Gamer et dont le phrasé si particulier lui a permis de se consolider une solide base de fans dit avoir discuté "avec de nombreuses sources" et se sent désormais libre de proclamer ceci :

La PlayStation 5 comprendra un moteur avec un processus de remasterisation pour la rétrocompatibilité des jeux PS1 jusqu'aux jeux PS4.

Décrivant une expérience de toutes les générations dans une seule box, il explique que l'idée daterait en réalité de 2012, à l'époque ou Gaikai a été racheté par Sony. Le service n'avait pas simplement pour objectif de se focaliser sur le PlayStation Now grâce au streaming mais aussi d'essayer d'aider à réunir tout l'univers PlayStation - depuis 1994 - en un endroit.

Si l'on peut imaginer qu'un disque puisse être lu et qu'une émulation est possible, on a du mal à envisager une telle systématisation de réelles améliorations en termes d'affichage pour PS1, PS2 et PS3, là où Microsoft a dû oeuvrer sur des jeux Xbox de façon individuelle pour qu'ils apparaissent tout propres sur Xbox One X.

L'affaire apparaît bien complexe. Mais peut-être qu'une émulation lointaine, sur des serveurs, à partir d'un service spécifique dédié à la PS5, une sorte de PlayStation Now Plus, peut se profiler ?Qui sait.

Nous attendrons qu'une telle chose soit confirmée, ou aurons le loisir de tomber à bras raccourcis sur Hip Hop Gamer, comme il le suggère, en cas de bullshit avéré.

La PS5 est attendue pour cette fin d'année 2020.