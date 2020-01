Steam Awards : Voici les grands gagnants de l'édition 2019

Pendant plusieurs semaines, la communauté Steam a été invitée à désigner les jeux qui ont fait l'année 2019. Après des semaines de votes acharnés, les vainqueurs des différentes catégories sont connus.

Huit catégories et autant de titres marquants pour toute une frange de joueurs habitués à passer par la plateforme de Valve. En dehors des jeux de l'année traditionnel et VR, rien de conventionnel, une fois de plus, pour ce qui est des libellés.

Mais l'on peut dire que le résultat global s'avère assez cohérent. Jugez plutôt :

Jeu de l'année

Sekiro : Shadows Die Twice



Jeu VR de l'année

Beat Saber



Amour indéfectible

Grand Theft Auto V



C'est mieux avec des amis

DayZ



Gameplay le plus innovant

My Friend Pedro



Jeu à l'histoire exceptionnelle

A Plague Tale : Innocence



Meilleur jeu auquel vous êtes nul

Mortal Kombat 11



Style visuel exceptionnel

GRIS

Eh oui, une fois encore From Software rafle la mise, tout comme le jeu de rythme dans lequel on manie des sabres. On partagera également le bonheur des français d'Asobo qui se voient également récompensés pour leur jeu d'action-aventure paru en mai dernier.