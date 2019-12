Epic Games Store : Comme prévu le jeu gratuit "bonus" est bien Yooka-Laylee !

J'avoue que je ne sais plus trop où nous en sommes comptablement parlant sur les jeux gratuits de l'Epic Games Store. En théorie, il s'agit du 12e et dernier jeu offert (en fait le 13e mais bon osef), mais il semble qu'il en reste encore deux à venir...

Et c'est donc bel et bien le très coloré Yooka-Laylee and the Impossible Lair comme annoncé hier par Dieu et ses sbires, qui finit l'année en beauté, en s'offrant gracieusement (pléonasme je sais, et ALORS ?, je suis fatigué) via la plateforme Epic Games Store. Autant dire un joli cadeau de réveillon les enfants !

Ce superbe jeu de plates-formes aux milles et une facettes, que Thomas "P" avait retourné dans tous les sens (cf son test via le lien ci-dessus), ravira à cou^sûr "petits et grands" dans la joie et la bonne humeur.

Et, visiblement le siter ne s'arrêtera pas en si bon chemin puisqu'il a décidé d'un commun accord avec lui-même, de donner prochainement deux autres titres, a priori disponibles jusqu'au 9 janvier 2020 : Darksiders II et Steep (cf images dans notre galerie des arts premiers).

Bonnes teufs les aminches !