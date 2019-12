Dino Crisis : Un nouveau trailer de gameplay pour le remake non-officiel

Cela fait plusieurs mois que le monde connaît l'existence du projet. Toujours pas menacé par les avocats de Capcom, Dino Crisis Fan Made Project nous souhaite une bonne année 2020 en avance avec une nouvelle vidéo.

Le remake de Dino Crisis sous Unreal Engine 4 va bien. La Team Arklay's a décidé de faire le point il y a quelques jours avant d'envoyer une nouvelle preuve de l'avancée du développement, terminé à environ 40%, et rendu plus facile grâce à la récupération de modèles de dinosaures dans d'autres jeux.

On apprend notamment que les cinq personnes travaillant sur ce Dino Crisis Fan Made Project n'ont pas l'intention de rester trop fidèle à l'original. Ils prévoient de nouvelles zones à explorer et potentiellement d'autres surprises...

Enfin, au fait du renouvellement récent de la marque Dino Crisis par Capcom, tout est clair : l'équipe continuera tant que l'éditeur n'annonce pas plancher sur son propre remake et changera le projet si cela est nécessaire. Et nous, on continue de surveiller tout ça comme une Regina qu'on aimerait voir sortir du four plus vite.