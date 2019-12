Uncharted : Le film perd encore un réalisateur

Tout était là : le réalisateur, deux acteurs de renom au casting et même une date pour le début du tournage. Mais le film Uncharted est comme la série vidéludique de Naughty Dog, toujours prêt à un rebondissement à base de "No no no no no !".

On pouvait légitimement penser que l'affaire allait enfin être pliée et qu'il n'y aurait plus d'embûches sur la route menant Nathan Drake et Victor Sullivan au grand écran. Sauf qu'une fois de plus les Dieux du Cinéma en ont décidé autrement. À moins que ce ne soit les problèmes d'emploi du temps.

Selon Deadline, le tournage du prochain Spider-Man cet été n'arrange pas les affaires d'Uncharted. Le fait que Tom Holland, qui incarne Peter Parker et jouera le jeune Drake, ait cette obligation met un peu trop de pression sur la production qui était prévue pour la fin 2020, ce qui aurait mené le dernier réalisateur embarqué, Travis Knight, à quitter le navire.

Le metteur en scène américain à qui l'on doit Bumblebee serait le sixième à jeter l'éponge après David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy et Dan Trachtenberg. Holland et Mark Wahlberg demeurent attachés au projet. Alors que Sony Pictures et PlayStation Productions vont devoir s'atteler à dénicher quelqu'un d'autre pour aller derrière la caméra, il semble acquis que le long-métrage ne sera pas pour l'année prochaine.

Est-ce que tout ceci serait arrivé si Nathan Fillion (qui a sacrément retrouvé la forme) avait été casté pour camper le héros créé par Naughty Dog au cinéma ? Je ne crois pas.