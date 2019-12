Epic Games Store : Voici le 11e jeu gratuit de Noël et il a des principes

Après Hyper Light Drifter et Shadow Tactics, les deux derniers titres gratuits sur les 12 promis par Epic Games, voici le 11e titre à se télécharger pour que pouic. Et comme dit dans le titre il a des principes.

À voir aussi : Epic Games Store : 12 jeux gratuits pour finir l'année 2019, Celeste offert à Noël

Trêve de pseudo suspense, il s'agit de The Talos Principle, un jeu de puzzle / réflexion sorti en 2014 et testé par les bons soins de ce génie mental de Keem.

Il est même sorti fort récemment sur Nintendo Switch, précisément le 10 décembre dernier si vous voulez tout savoir.

Voici ce qu'on en dit :

Jeu d'énigmes philosophiques

Comme au réveil d'un profond sommeil, vous ouvrez les yeux dans un monde étrange et contradictoire, amalgame improbable de ruines antiques et de technologie ultra moderne. Votre créateur vous a chargé de résoudre une série d'énigmes de plus en plus complexes, et c'est à vous de décider si vous garderez la foi, ou si vous préférez poser les questions douloureuses : Qui êtes-vous ? Quelle est votre raison d'être ? Et qu'allez-vous faire ?

Le télécharger pour commencer, non ?