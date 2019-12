Nintendo Switch : Quels sont les jeux indés les plus vendus sur l'eShop ? La réponse en vidéo

Depuis sa sortie en mars 2017, la Switch a tenté (et largement réussi) à devenir une nouvelle terre d'accueil favorable au jeux indépendants de tous horizons. Alors que Nintendo braque désormais régulièrement un coup de projecteur sur ces derniers avec le rendez-vous Indie World, il semble que l'heure du bilan soit arrivée, calmement.

À voir aussi : Nintendo : Doug Bowser révèle ses jeux préférés actuels et de tous les temps

Et si personne ne doutait véritablement de la bonne santé de la scène indé sur l'eShop de la console la plus transportable du marché, les "meilleures ventes" selon le classement de Nintendo (qui se garde malheureusement bien de nous fournir des données chiffrées) nous offrent tout de même quelques surprises, puisque se glissent parmi les stars de 2019 quelques titres qui accusent déjà quelques heures de vol au compteur.

La liste des lauréats de la bande-annonce ci-dessus fait donc défiler Cuphead, Blasphemous, Downwell, Katana Zero, My Friend Pedro, Slay the Spire, Wargroove, Untitled Goose Game, Castle Crashers Remastered, Terraria, Baba Is You, Unravel Two, Steamworld Quest, Torchlight II et enfin Ori and the Blind Forest Definitive Edition.

Histoire de nous consoler de ne pas avoir de données dignes de ce nom à nous communiquer, Nintendo nous rappelle tout de même que la plupart des jeux susmentionnés sont en ce moment en promotion sur l'eShop. Nous sommes bel et bien le jour d'après, et la bataille des étrennes est d'ores et déjà lancée.

Quel jeu indépendant vous aura le plus marqué cette année ? Y avez-vous joué sur Switch ? Faites-nous part de vos avis underground dans les commentaires ci-dessous.