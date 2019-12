Yakuza 7 Like A Dragon dévoile cinq minutes de gameplay qui tabassent avec classe

Parce que les vapeurs d'alcool vous empêchent peut-être d'attaquer ce lendemain de marathon calorique du bon pied, nous vous proposons aujourd'hui une méthode toute japonaise pour se remettre rapidement d'aplomb : celle du bourre-pif.

Bien que relativement peu agréable de prime abord, elle semble réussir au gars Ichiban Kasuga, qui ne renie pas ses méthodes de voyou tatoué, même après avoir passé quelques années à l'ombre. Et finalement, en constatant les incalculables délires que se permettent aujourd'hui les plaisantins du Ryo Ga Gotoku Studio, on se demande si la boisson n'a pas coulé à flots bien avant cette période de fêtes.

Entre les grues qui rugissent comme de terribles dragons à affronter, vos co-équipiers qui se permettent les plus exquises excentricités pour récupérer de la vie ou défaire des mobs avec classe et second degré, il y a de quoi en prendre plein les yeux, voire même les zygomatiques.

Cette bande-annonce sous influence s'attarde également sur le concept de classe, qui dépendra du petit boulot que vous aurez accepté d'effectuer, ce qui vous permettra (au choix) de dégainer un gigantesque moulin à poivre, d'arroser vos ennemis de champagne à bas prix ou encore de les charger tel un CRS certain de ne jamais se faire pincer. Dingue ça.

Voyages, mini-jeux et casinos secrets seront également au programme, comme en témoigne cette porte cachée au fond d'une habitation abandonnée. Pour un peu, on se croirait au Lavomatic de la rue René Boulanger tiens...

Que vous ayez ou non la force de lever encore le coude, Yakuza 7 : Like A Dragon sortira sur PlayStation 4 le 16 janvier 2020 au Japon, et plus tard cette même année chez nous.