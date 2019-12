Le nouveau Telltale fera-t-il encore du contenu épisodique ?

Mort, enterré et revenu à la vie après avoir été acquis par LCG Entertainment, Telltale travaille. Les séries dont le nouveau studio a gardé les droits, par exemple Batman tout récemment, ressortent et The Wolf Among Us 2 est le premier projet sur les rails... Comme avant ?

C'est que tout le monde n'est pas forcément attaché à la distribution fractionnée. Et que cela a failli coûter une absence de dénouement à la dernière saison de The Walking Dead. C'est justement sur ce sujet très précis que Jamie Ottilie, PDG de ce Telltale 2.0, s'est exprimé chez GameDaily, en plus de rassurer sur le retour des créatifs de la première saison de The Wolf Among Us.

Nous sommes en train créer des histoires épisodiques, mais la façon dont nous allons les sortir reste à déterminer. Je pense qui est important de préciser que nous n'allons plus développer épisodiquement. Si nous sortons les jeux par épisodes, tous doivent êtes prêts avant que le premier arrive sur les stores.

Intéressant. Cela voudrait-il qu'il est envisagé, à la manière d'une saison d'une série Netflix, que tout soit à disposition au même moment ? Ou que le rythme de parution sera beaucoup resserré ? Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir attendre The Wolf Among Us 2 pendant un moment, puisqu'il n'est pas prévu pour 2020. Et que là, on ne serait contre au moins un petit épisode avant la fin de l'année prochaine. Juste pour avoir le goût. Allez, s'te plaît.