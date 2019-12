GeForce Now est disponible sur Android

Sans crier gare, Nvidia vient de mettre à jour son service de Cloud gaming GeForce NOW pour le rendre disponible sur les plateformes Android.

Actuellement en phase de bêta, le service de Cloud gaming GeForce Now semble de plus en plus proche de sa version finale puisque qu'il est désormais disponible sur les appareils Android, comme si c'était sur PC ou Mac.

Pour l'instant les fonctionnalités permettant d'accéder à Steam, Uplay et Battle.net sont soumises à quelques bugs, mais cela devrait être réglé assez rapidement. Coté configuration il suffit d'avoir Android dans sa version 5.0 et disposer de 2 Go de RAM dans son téléphone. Autant dire que cela est accessible pour la plupart des smartphones modernes.

La seule véritable limite réside dans votre connexion internet puisque vous devez avoir du Wi-Fi 5 GHz. Notons enfin que le service à l'heure actuelle (depuis nos derniers essais) est plus stable que ce que propose Google avec Stadia.