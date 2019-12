The Dark Crystal Age of Resistance Tactics montre son gameplay

Ce n'est pas forcément le terrain que l'on imaginait pour l'oeuvre, mais The Dark Crystal qui a repris vie en août sur Netflix à travers une série a le droit aussi à une adaptation vidéoludique sous forme de tactical, The Dark Crystal : Age of Resistance.

Le jeu a été dévoilé furtivement lors de l'E3 2019 et plusieurs mois après il refait parler de lui via une nouvelle vidéo, commentée, de gameplay. Le titre proposera notamment 14 personnages jouables et il s'agira de retrouver des héros comme Rian, Brea, Deet ou encore Aughra pour lutter contre les très maléfiques Skeksès.

En terme de gameplay, on est vraiment sur du combat au tour par tour très classique. Reste à voir si cela sera suffisant pour satisfaire les fans de l'univers.

Le titre est prévu le 4 février 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.