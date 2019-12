Senua's Saga Hellblade 2 aussi prévu sur PC

Annoncée en vidéo lors des Game Awards 2019 pour démontrer les capacités la prochaine Xbox, la suite de l'excellent Hellblade : Senua's Sacrifice restera-t-elle exclusive à la console de Microsoft ? Aaron Greenberg a donné la réponse.

Même si l'on ne sait encore rien à son sujet (après tout, il pourrait s'agit d'un RTS... bon, OK, non), on peut déjà être sûr que la première bande-annonce de Senua's Saga : Hellblade II a déjà marqué les esprits. Et commence à susciter quelques jalousies du côté des joueurs qui seraient d'un autre bord que celui de Xbox. Ou alors complémentaire. Comme c'est le cas avec le PC, généralement servi par ce que Microsoft édite sur ses consoles.

Après les Game Awards et une première démonstration de force, les questions ont été posées sur ce qui est d'abord annoncé comme une exclusivité. Celle-ci empêche-t-elle les ordinateurs personnels d'espérer le retour de Senua chez eux ? Voici ce qu'a répondu Aaron Greenberg, monsieur marketing de Xbox :

It's being made exclusively for Xbox and PC. - Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) December 18, 2019

Le jeu est développé exclusivement pour Xbox et PC.

Une confirmation valant mieux qu'une supposition, basée tout de même sur le constat d'une stratégie évidente, les possesseurs de machines de guerre seront donc heureux d'apprendre la nouvelle.

Senua's Saga : Hellblade II n'a pas de date de sortie pour le moment, il n'est pas encore sûr qu'il s'agisse d'un jeu de lancement de la prochaine Xbox.