The Witcher 3 rejoué en masse après l'arrivée de la série Netflix

Ce vendredi 20 décembre est arrivée sur Netflix la première saison de la série The Witcher, avec le bellâtre Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv. Une adaptation des écrits d'Andrzej Spakowski qui a redonné envie de jouer.

Notre cerveau est ainsi fait. Un nouveau Star Wars sort, on se refait un marathon de la saga. Un film du MCU débarque, on ressort ses comics. Harry Potter à la télé ? Et pourquoi pas relire tous les bouquins de J.K. Rowling ? Il suffit d'une étincelle pour que l'on revienne à quelque chose que l'on a apprécié et que l'on a envie de redécouvrir pour se rafraîchir la mémoire.

Et la série The Witcher a manifestement eu ce type d'effet. Si l'on ne sait pas encore combien d'entre nous se sont rués dessus et l'ont probablement bingée comme des cochons, on sait en revanche que ce dimance 22 décembre, sur Steam, un pic de plus de 48.000 joueurs simultanés a été constaté sur The Witcher III : Wild Hunt.

Chiffre impressionnant s'il en est - à associer avec un retour au top des meilleures ventes de la boutique de Valve - pour un jeu datant de 2015 et qui a fini son cycle de DLC en 2016 avec le DLC Blood and Wine. Et à en croire le site PlayTracker, les joueurs Xbox et PS4 ont également relancé le RPG de CD Projekt qui aurait, décembre, été joué par plus d'un million de personnes. Il esMais ce n'est pas tout, le premier épisode et The Witcher 2 : Assassins of Kings ont aussi vu leur "fréquentation" grimper.

Il ne reste plus, désormais, qu'à savoir si la saga littéraire va aussi susciter de l'intérêt et si les acheteurs vont réellement la lire. En tout cas, vous avez mes encouragements, car voilà bien un univers qui mérite d'être connu dans sa globalité.