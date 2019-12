The Witcher : La statuette de Ciri façon Japon médiéval en précommande

S'il est bien question qu'une personne avec des cheveux blancs descendent par notre cheminée d'ici quelques dizaines d'heures, peut-être souhaiteriez-vous qu'elle soit balafrée, prompte à tuer des monstres et reste à vos côtés.

À voir aussi : The Witcher 3 rejoué en masse après l'arrivée de la série Netflix

Ce projet de vie ambitieux se révèle tout à fait réalisable. Et vous aurez compris qu'il est question de The Witcher III : Wild Hunt, donc. Mais pas de Geralt de Riv, pour cette fois. À l'instar du traitement auquel le Loup Blanc a eu droit il y a quelque temps pour les besoins d'une effigie de grande classe, Ciri se voit elle aussi japonisée.

Ciri et le Kitsune, c'est une statuette d'un peu plus de 35 centimètres qui représente le Lionceau de Cintra en robe traditionnelle un sabre dans la main droite et la tête d'un yokaï fraîchement coupée dans l'autre. Une scène qui pourrait avoir lieu pour celle qui est capable de voyager à travers le temps et l'espace et qui, rappelons-le, est tout de même passée à proximité d'Auxerre durant le périple qui est le sien tel que raconté à travers les romans d'Andrzej Sapkowski.

Entièrement peint à la main, l'objet que vous vous pouvez voir sous tous les angles dans notre galerie d'images ci-dessous vous coûtera 247 euros (frais de port non-inclus) et se trouve en précommande sur la boutique de CD Projekt RED. Les premières livraisons sont prévues pour le troisième trimestres 2020. Du coup, elle sera peut-être avec vous pour Noël, l'an prochain.