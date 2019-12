Fortnite : Star Wars et le split screen sont là, démonstration en vidéo

Cela ne vous aura pas échappé si vous jouez régulièrement à Fortnite : le split screen est soudainement apparu sur Xbox One et PS4, ainsi que vos amis de Star Wars, Kylo Ren et Zorii Bliss.

À voir aussi : Minecraft détrône Fortnite sur YouTube et fait des milliard de vues

Comme le montre la vidéo ci-dessus, la fonction split-screen es là, ais uniquement sur Xbox One et PS4. De quoi donc jouer sur le même écran sur la même console, dans la même pièce, en Duo ou en équipe. Histoire de rapprocher les cousins et les cousines durant les fêtes de fin d'année. Enfin, si vous avez réussi à avoir un train évidemment.

Par ailleurs, la sortie de L'Ascension de Skywalker permet au jeu d'Epic de faire profiter les joueurs de personnages de la saga Disney (eh oui).

Lisez donc svp :

Lancez la musique du Premier Ordre ! Les mises à jour de Fortnite x Star Wars continuent aujourd'hui avec l'arrivée de Kylo Ren dans la boutique d'objets. Portez son casque reforgé, inspiré par Dark Vador, et montrez votre Côté Obscur dans Fortnite.

Déguisez-vous en Suprême Leader du Premier Ordre et ajoutez-y la Cape de combat du Premier Ordre. Puis, pendant une durée limitée, maniez un sabre laser lors de vos parties sur l'île. Vous pouvez même vous équiper de la pioche Vibrolame, inspirée par l'une des armes utilisées par les mystérieux Chevaliers de Ren.

Pour fêter la sortie de L'Ascension de Skywalker, Zorii Bliss fait également son arrivée dans la boutique d'objets. Cette pilote d'élite est l'une des nouvelles stars introduites par le film. Vous pouvez obtenir sa tenue, son accessoire de dos et même son planeur Y-Wing.