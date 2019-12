Fortnite : UNIQLO lance la collection d'habits et accessoires de mode

La période des fêtes de fin d'année, c'est aussi le moment où l'on ne sait pas quoi offrir à son entourage. Si dans le vôtre se trouvent des fans du Battle Royale d'Epic Games, la chaîne de magasins de vêtement japonaise à la mode a ce qu'il vous faut.

Cela dit, vous pouvez aussi faire partie de ces fans qui ne demandent qu'à se vêtir totalement brandés Forrnite des pieds à la tête. De fait, cette information capitale va vous intéresser également.

UNIQLO vient de lancer une collection de vêtements Fortnite pour hommes. Enfin, si on se fie aux modèles portant les fringues en question, on dira que ce sont plutôt les ados qui sont visés. Mais qu'importe. Ce sont treize T-shirts et sweat-shirts arborant simplement le nom ou des visuels plus imposants que l'on trouve de 14,90 euros à 29,90 euros. Et là, je suis sûr que votre Noël a un pris un tournant plus joyeux.

