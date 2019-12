La Rédac' de Gameblog vous souhaite un Joyeux Noël 2019 !

Comme chaque année et ce depuis plus de 2000 12 ans maintenant, la rédaction de Gameblog souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël 2019 ! En espérant que les cadeaux quantiques et vidéoludiques ont été nombreux sous le sapin, naturel ou non. Oui, on disait déjà cela l'an dernier, mais comme on dit, on ne change pas une formule qui gagne.

À voir aussi : PS4 : Super promo de janvier, jusqu'à -70% de remise à partir du 20 décembre

En espérant que vous passerez un excellent réveillon un peu plus vegan que l'an dernier, loin des discussions autour de la grève, des cheminots, de la retraite à points et du réchauffement climatique. Oui, désolé on rêve éveillé, mais parfois ceci fait du bien. De rêver.

Trêve (des confiseurs) de plaisanterie et de sérieux, on voulait également en profiter comme le veut la tradition (ou pas), pour vous poser une question qui nous brûle le cervelet : Qu'avez-vous eu comme cadeaux pour Noël ? Une console ? Des jeux ? Des Tickets Restau ? Un billet TGV ? Du sucre et du miel ?

Dites-nous tout, si cela vous plaît ! Sinon, pas grave, on ne vous en voudra pas trop. Dites-le nous donc le cas échéant, dans les commentaires ci-dessous, si vos rêves de geek les plus fous ont été exaucés. Ou non.

De notre côté, sachez que l'actualité ne prend pas de pause sur Gameblog, et cela même en ces périodes de fêtes. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et passez un joyeux réveillon dans la paix, la joie et la bonne humeur ludo-numérique !

La rédaction de Gameblog !