Oddworld Soulstorm frappe à la porte avec deux nouveaux teasers

Ce n'est vraiment pas fini pour le remake de L'Exode d'Abe. Déjà coupable d'avoir réveillé notre appétit avec une micro-séquence, il remet ça, comme si quelque chose se tramait...

Oddworld Inhabitants aurait-il un message à faire passer en enchaînant ainsi les coups d'oeil furtifs à Oddworld : Soulstorm ? La question mérite d'être posée, surtout quand les nouvelles vidéos démarrent une fois encore sur ces mots :

Un peu d'attente, cela peut être étrangement excitant.

Sauf qu'on le sait, c'est probablement lié aux votes pour le jeu le plus attendu de 2020 dans les Unity Game Awards 2019. Donc, pas de raison de s'affoler.

Revenons à nos clips, intitulés "Come On Abe !" et "Better watch ou". Le premier est un extrait de cinématique qui prend place très vraisemblablement dans un train. On peut voir Abe tenir entre les mains un objet non-identifié qui a l'air d'avoir absorbé toute son attention, tandis qu'un autre mudokon vient tambouriner à la porte, comme si un grand danger menaçait. Le second, une courte phase de gameplay, voit notre héros mener un petit groupe de survivants dans une station où le passage de locomotive doit être pris en compte pour éviter les accidents. Stressant, isn't it ?

Oddworld : Soulstorm arrive sur PC, PS4, Xbox On en 2020.