PUBG prend de la hauteur et montre son Motoplaneur

PUBG n'est pas mort loin de là puisqu'avec la Saison 5, les développeurs continuent toujours d'alimenter le jeu en contenus divers et variés. Cette fois il s'agit d'un nouveau véhicule, plutôt original. Non ?

Sur le compte Twitter du jeu PUBG, les développeurs ont publié ceci, une vidéo du prochain véhicule, appelé le Motoplaneur :

Take flight in the new Motor Glider! Test it out in #PUBG Labs until 12/23. Full details: https://t.co/tqQiTDkgMK pic.twitter.com/vEfRMHpZZq